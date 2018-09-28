2018-09-28T10:00:34+03:00
Общество

На 91 объекте социальной сферы в Туле подключено отопление

Таковы данные по состоянию на 10 утра 28 сентября
Виктория ЯКУШИНА
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Напомним, что по поручению главы администрации Тулы Евгения Авилова с 24 сентября руководители социальных и медицинских учреждений могут подавать заявки на пуск тепла.

Руководители всех образовательных учреждений города уже подали такие заявки. Осуществляется пуск тепла в соответствии с этими заявками.

По состоянию на 10 утра 28 сентября на 91 объекте в Туле подключено отопление.

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