На 91 объекте социальной сферы в Туле подключено отопление
Таковы данные по состоянию на 10 утра 28 сентября
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Напомним, что по поручению главы администрации Тулы Евгения Авилова с 24 сентября руководители социальных и медицинских учреждений могут подавать заявки на пуск тепла.
Руководители всех образовательных учреждений города уже подали такие заявки. Осуществляется пуск тепла в соответствии с этими заявками.
По состоянию на 10 утра 28 сентября на 91 объекте в Туле подключено отопление.