В Туле снова прогнозируется шквалистый ветер

СЕГОДНЯ 09:55 2018-09-28T09:57:25+03:00

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями!

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По данным синоптиков, с 10 часов с сохранением до 24 часов 28 сентября 2018 года на территории Тульской области прогнозируется усиление ветра западной четверти. Порывы его будут достигать 12-17 м/с.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного – «112».