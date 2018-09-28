В Туле прошел Гала-концерт фестиваля «Верь в себя»

СЕГОДНЯ 09:53 2018-09-28T09:53:27+03:00

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Фестиваль художественного творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Верь в себя» прошел в Городском концертном зале Тулы в третий раз. Его участники продемонстрировали свои творческие способности, неиссякаемый оптимизм и силу духа.

В рамках мероприятия состоялась выставка творческих работ людей с ограниченными возможностями здоровья.

Перед началом концерта участники выставки получили благодарственные письма и дипломы.

В концерте приняли участие туляки с ограниченными возможностями здоровья. Они исполнили всем известные песни, а также читали стихи собственного сочинения.

Все участники концерта были награждены памятными подарками и благодарностями.