2018-09-28T09:53:27+03:00
Общество

В Туле прошел Гала-концерт фестиваля «Верь в себя»

Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Фестиваль художественного творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Верь в себя» прошел в Городском концертном зале Тулы в третий раз. Его участники продемонстрировали свои творческие способности, неиссякаемый оптимизм и силу духа.

В рамках мероприятия состоялась выставка творческих работ людей с ограниченными возможностями здоровья.

Перед началом концерта участники выставки получили благодарственные письма и дипломы.

В концерте приняли участие туляки с ограниченными возможностями здоровья. Они исполнили всем известные песни, а также читали стихи собственного сочинения.

Все участники концерта были награждены памятными подарками и благодарностями.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На трассе под Тулой столкнулись фура и легковушка: есть пострадавшие
Владимир Цветаев устроит для туляков настоящий праздник
В Туле открыли второй в регионе частный туристско-информационный центр
В Туле пьяный на "Нексии" врезался в "Логан"
В Алексине задержали двух женщин, распространяющих героин
В правительстве Тульской области учреждена новая государственная должность
АО «ТНС энерго Тула» разъясняет порядок замены приборов учета электроэнергии
В селе Высокое прошла приемка дороги после ремонта
На 91 объекте социальной сферы в Туле подключено отопление
В Туле снова прогнозируется шквалистый ветер
«Ростелеком» представил новые цифровые сервисы и новый бренд
Туляки приняли участие в слете студенческих отрядов
Тулу посетила делегация из Калуги
Сергей Галкин посетил сводный отряд тульской полиции на Северном Кавказе