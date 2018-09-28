2018-09-28T09:50:47+03:00
Общество

Туляки приняли участие в слете студенческих отрядов

В Воронеже состоялся IV межрегиональный Слет и Спартакиада студенческих отрядов Центрального федерального округа
Виктория ЯКУШИНА
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Четверо воспитанников Детско-юношеского центра из юниор-педагогического отряда «НектарIN» были удостоены чести войти в состав сборной Тульской области и представить свой родной отряд на высоком уровне.

Российские студенческие отряды являются соучредителями Российского движения школьников. Поэтому у туляков была уникальная возможность принять участие в Слете и увидеть, какие перспективы их ждут в дальнейшем после того, как они станут выпускниками РДШ.

Бойцы юниор-отряда выступили как в спортивном направлении, так и на творческом фестивале. Ирина Кувшинова в дуэте с вожатой студенческого педагогического отряда «Мёд» завоевала первое место в номинации «Хореография» и выиграла путевку на Всероссийский творческий конкурс в рамках Всероссийского слета студенческих отрядов в Ростове-на-Дону.

Этот первый удачный опыт участия в мероприятии межрегионального уровня для наших юных помощников вожатых станет новой вехой в истории развития отряда и откроет новые возможности.

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