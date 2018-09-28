Тулу посетила делегация из Калуги

СЕГОДНЯ 09:45 2018-09-28T09:46:24+03:00

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27 сентября 2018 года представители городской управы города Калуги совершили рабочий визит в Тулу с целью обменяться опытом по вопросам инициативного бюджетирования.

В составе делегации – представители городской Управы Калуги, городской Думы города Калуги.

Заместитель главы администрации города Тулы по финансово-экономической политике Илья Беспалов рассказал о реализации в Туле программ «Народный бюджет» и «Формирование современной городской среды».

- Туляки сами принимают решение об участии в программах и софинансировании, - подчеркнул Илья Беспалов. – Для удобства жителей программы по ремонту и благоустройству публикуются в брошюре «Большая Тула: благоустройство, строительство, ЖКХ».

Начальник главного управления по Советскому территориальному округу Александр Картышов рассказал, как жители вверенному ему округа включаются в программы. В качестве примера он привел «Народный бюджет» – выделенные средства увеличились в разы за несколько лет. Так, в 2014 году было выделено 5,5 млн рублей, в 2018 – 39 млн.

По окончании встречи гости совместно директором Городской службы единого заказчика Алексеем Федосеевым и главой Советского округа Александром Картышовым осмотрели дворы, отремонтированные в 2017-2018 гг.

На ул. С. Перовской, 22 в прошлом году благоустроен двор в рамках проекта «Формирование современной городской среды» – выполнено асфальтирование, установлено игровое оборудование. В этом году жители приняли решение продолжить благоустройство и вступили в программу «Народный бюджет» – заасфальтированы парковочные карманы, в подъездах заменены окна.

На ул. Бр. Жабровых, 12 жители также проявили инициативу и отремонтировали по программам отмостку дома, благоустроили дворовую территорию.