Сергей Галкин посетил сводный отряд тульской полиции на Северном Кавказе
Изменить размер текста:
Начальник регионального Управления МВД Сергей Галкин посетил сводный отряд тульской полиции, находящийся на Северном Кавказе.
Наши земляки выполняют там задачи по охране общественного порядка, выявлению и пресечению противоправных деяний.
Сергей Галкин поблагодарил сотрудников за качественное несение службы вдали от дома и наградил особо отличившихся полицейских.
Также начальник УМВД отметил, что туляки успешно справляются с возложенными на них обязанностями.