Сергей Галкин посетил сводный отряд тульской полиции на Северном Кавказе

СЕГОДНЯ 09:44 2018-09-28T09:44:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Начальник регионального Управления МВД Сергей Галкин посетил сводный отряд тульской полиции, находящийся на Северном Кавказе.

Наши земляки выполняют там задачи по охране общественного порядка, выявлению и пресечению противоправных деяний.

Сергей Галкин поблагодарил сотрудников за качественное несение службы вдали от дома и наградил особо отличившихся полицейских.

Также начальник УМВД отметил, что туляки успешно справляются с возложенными на них обязанностями.