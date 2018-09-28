2018-09-28T09:44:36+03:00
Общество

Сергей Галкин посетил сводный отряд тульской полиции на Северном Кавказе

Виктория ЯКУШИНА
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Начальник регионального Управления МВД Сергей Галкин посетил сводный отряд тульской полиции, находящийся на Северном Кавказе.

Наши земляки выполняют там задачи по охране общественного порядка, выявлению и пресечению противоправных деяний.

Сергей Галкин поблагодарил сотрудников за качественное несение службы вдали от дома и наградил особо отличившихся полицейских.

Также начальник УМВД отметил, что туляки успешно справляются с возложенными на них обязанностями.

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