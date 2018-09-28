2018-09-28T09:16:29+03:00
Общество

В Туле состоялась приемка дворов

Мария ВЛАСОВА
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В Туле состоялась приемка дворов. Три объекта включают в себя восемь территорий многоквартирных домов по следующим адресам: ул. Металлургов, д.12,14,16,18,20; ул. Кутузова, д.108б, 108в; Красноармейский пр., д.8.

Работы прошли в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018 – 2022 гг.», реализуемой в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Напомним, в этом году в рамках данной программы запланировано проведение работ на 77 объектах, которые включают в себя 138 территорий многоквартирных домов и два общественных пространства. К настоящему моменту работы на 75 объектах, в том числе на двух общественных пространствах, полностью завершены. Приняты комиссионно 24 объекта.

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