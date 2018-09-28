В Тульской области сгорел дом

СЕГОДНЯ 08:25 2018-09-28T08:26:46+03:00

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27 сентября в д. Красное Плавского района загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 18:25.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 15 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 5 минут.

В результате происшествия никто не пострадал. Сгорела терраса, выгорела кухня. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось шесть человек и две единицы техники, сообщили в ведомстве.