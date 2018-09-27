2018-09-27T17:38:41+03:00
Общество

Туляков приглашают на "Субботею" в "Текстильном дворе"

Юлия КУДЫМОВА
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29 сентября в 12:00 в «Текстильной слободе» состоится «Субботея». Это еженедельные разлекательные мероприятия по выходным от ремесленного двора «Добродей».

Посетителей научат ткать текстильные пояса, делать декоративные коврики — подставки под горячее, тряпичных кукол, а также плести браслеты из бисера, украшать набойными узорами салфетки и кисеты.

Дополнительная информация по телефону 704−357. Вход на территорию двора свободный.

Тула, ул. 9 Мая, д.1A, 1Б.

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