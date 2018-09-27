2018-09-27T17:22:58+03:00
Общество

В Пролетарском округе отремонтировали 3845 квадратных метров дороги

Юлия КУДЫМОВА
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Сегодня, 27 сентября, представители общественности, сотрудники управления по транспорту и дорожному хозяйству, главного управления администрации города по Пролетарскому территориальному округу, представители подрядной организаций приняли отремонтированную дорогу в Пролетарском округе.

Работы выполнялись по программе «Народный бюджет-2018» подрядной организацией ООО «КС-Строй». Отремонтирована дорога в селе Высокое на участке 3845 кв. м.

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