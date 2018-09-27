28 сентября в Культурном центре «Типография» состоится городской научный поединок под названием Science Slam

СЕГОДНЯ 17:02 2018-09-27T17:03:18+03:00

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Science Slam - признанный международный формат интеллектуального досуга. Молодые ученые доступно, остроумно и максимально весело рассказывают зрителям о своих реальных научных исследованиях. На это у них есть всего 10 минут.

Во-сколько нужно приходить?

28 сентября волонтеры с 18:20 встретят и проводят вас до гардероба, бара, зрительного места - куда захотите!

А зачем так рано?

Чтобы занять лучшие места и не пропустить зажигательное выступление очаровательной вокалистки - Алины Шалимовой.

Что произойдет дальше?

В 19:05 микрофоном завладеет один из лучших ведущих нашего города - Евгений Ребров. Душа кандидата физико-математических наук требует этой самой науки как можно больше! Поэтому, нас ждет с вами специальное выступление от Евгения на тему: Точность - вежливость королей (доклад не про аристократические манеры, а про погрешности в измерениях.

А кто еще выступит?

- Даниил Емельянов с темой: Политические партии: тренды и вызовы (политология);

- Татьяна Доброрадных с темой: Картина мира и язык: мы то, о чем мы говорим? (лингвистика);

- Павел Инякин с темой: Педагогика, о которой вы еще не слышали (педагогика);

- Антон Репушко с темой: Современные технологии в современном городе (урбанистика);

Вопросы можно будет задавать?

Не можно, а нужно! После каждого выступления у зрителей есть право задать слэмеру три вопроса. Кстати, это не только интересно, но и очень выгодно, ведь партнеры нашего проекта - магазины Hobby Games Tula и Синий Еж приготовили для зрителей ценные призы, которые получат авторы лучших вопросов. Победителей определят сами слэмеры!

Что еще интересного нас ждет?

В середине вечера мы наградим научно-популярными книгами победителей конкурса, затем среди милых дам устроим розыгрыш очаровательной японской подушки-игрушки из коллекции Huoko Sloth от CRAFTHOLIC Тула!

Если не получится выиграть игрушку - не беда! Студия пилатеса Юлии Корнеевой разыграет сразу три сертификата на персональную тренировку! Повезет обязательно!

Слэмеры хоть какие-то призы получат или все подарки зрителям?

Для всех участников Science Slam Тула магазин подарочных книг БУКЛЯ приготовил отличные крафтовые наборы. Они чудесные!

Кофейня ЗЁРНА Тула выберет лучшего слэмера по своей версии и вручит ему сертификат на 30 чашек любого кофе! Это просто мечта!

Тульский историко-архитектурный музей не оставит науку без своих щедрых даров, заготовив для каждого участника по книге.

Наконец, от нас - организаторов слэма, победитель научных боев получит настоящие бойцовские перчатки!

Организатор Science Slam Тула - ТГПУ им. Л.Н. Толстого при поддержке Правительства Тульской области.