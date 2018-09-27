2018-09-27T16:57:25+03:00
Общество

СУ СК РФ по Тульской области примет участие в Дне приема граждан

Виктория ЯКУШИНА
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СУ СКР по Тульской области примет участие в общерегиональном Дне приема граждан. Прием состоится 9 октября 2018 года с 15 до 20 часов.

Руководитель следственного управления А.Ю. Стариков проведет личный прием граждан в здании управления по адресу: г. Тула, ул. Свободы, д. 32.

Кроме того, принимать граждан будут руководители всех городских и межрайонных следственных отделов на территории Тульской области.

Подробная информация об организации приема граждан размещена на портале «Открытый регион 71», и по телефону: 30-49-06.

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