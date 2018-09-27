2018-09-27T14:49:26+03:00
Общество

Капитальный ремонт лифтов в Туле будет продолжен в 2019 году

Виктория ЯКУШИНА
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В 2018 году в Туле капитально отремонтируют 77 лифтов в 26 многоквартирных домах, на следующий год запланирован ремонт 243 лифтов. Прием заявок и отбор начнется до конца года.

Главным критерием станет износ лифтового оборудования: если в текущем году ремонтировались лифты в домах 1956-1975 годов постройки, то в следующем году первым годом станет 1976.

Отметим, что срок службы лифта равен 25 годам. К 2020 году в Туле будет 1299 лифтов с истекшим сроком службы.

Кроме программы капитального ремонта, у туляков есть возможность привести лифтовое оборудование в рамках программы «Народный бюджет».

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