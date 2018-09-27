2018-09-27T14:40:23+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных кредитов наличными

Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных кредитов на любые цели, согласно исследованию портала Bankchart. При подготовке рейтинга эксперты проанализировали кредитные продукты 30 крупных российских банков в рублях сроком на 1 год. В результате в десятку наиболее выгодных предложений попал «Кредит без обеспечения» Банка УРАЛСИБ.

Банк уделяет особое внимание развитию потребительского кредитования, регулярно улучшая условия предоставления кредитов и ценовые параметры. В настоящее время минимальная ставка по кредитуналичными при оформлении страхования жизнисоставляет 11,4% годовых.Сумма кредита от 35 000 рублей до 2 000 000 рублей со сроком кредитования до 84 месяцев.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения потребительских кредитов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». На правах рекламы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Туляков приглашают на "Субботею" в "Текстильном дворе"
В Пролетарском округе отремонтировали 3845 квадратных метров дороги
28 сентября в Культурном центре «Типография» состоится городской научный поединок под названием Science Slam
СУ СК РФ по Тульской области примет участие в Дне приема граждан
Капитальный ремонт лифтов в Туле будет продолжен в 2019 году
В ГУ МЧС России по Тульской области пройдет Общерегиональный День приема граждан
В Ефремове семь человек тушили полыхающий дом
В Тульской области мужчина отработает 300 часов за угрозу убийством девушке
В тульской деревне Помогалово сгорел дом
Выходные на Казанской набережной в Туле: 28, 29 и 30 сентября
В Туле продолжают сносить аварийные постройки
В деревне Тихвинка проводят прочистку колодца
В тульском «Магните» продукты продавали без ценников и по завышенной цене
В УМВД России по Тульской области состоится общерегиональный прием граждан
В Туле проводятся работы по прочистке ливневой канализации
Мобильный интернет помогает делать ремонт быстрее