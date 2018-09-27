В ГУ МЧС России по Тульской области пройдет Общерегиональный День приема граждан
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9 октября 2018 года с 15 до 20 часов в Тульской области состоится общерегиональный День приема граждан.
В мероприятии примут участие и предтавители регионального спасательного ведомства.
В ГУ МЧС России по Тульской области прием будет вести начальник ведомства генерал-майор внутренней службы Владимир Кий. Предварительная запись на прием по телефону 8(4872) 36-02-84.
Адрес приемной: Тула, ул. Демонстрации, д. 21а, каб. 23.