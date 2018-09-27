В Ефремове семь человек тушили полыхающий дом
Причина пожара в Тульской области выясняется
.
Изменить размер текста:
27 сентября 2018 года в 9:45 в поселке Кременный города Ефремова загорелся дом на 4-х хозяев.
На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-29 и ПЧ-89.
Пламя удалось погасить за 5 минут.
Пострадавших нет. В результате происшествия одна часть дома выгорела внутри, сгорела обрешетка кровли.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники.
Причина пожара в Тульской области выясняется.