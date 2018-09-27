В Тульской области мужчина отработает 300 часов за угрозу убийством девушке
В ходе выяснения личных отношений он учинил с ней ссору
Изменить размер текста:
Суд вынес обвинительный приговор 25-летнему жителю Тепло-Огаревского района. Он признан виновным в совершении угрозы убийством.
22 мая он находился около дома потерпевшей. В ходе выяснения личных отношений он учинил с ней ссору, а затем заявил, что убьет девушку. После этого он подошел к ней и начал ее душить.
Суд назначил 25-летнему мужчине 300 часов обязательных работ.