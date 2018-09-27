2018-09-27T14:30:51+03:00
Происшествия

В тульской деревне Помогалово сгорел дом

Причина пожара в Туле выясняется
Виктория ЯКУШИНА
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27 сентября 2018 года в 10:28 в службу спасения сообщили о возгорании дома в деревне Помогалово в Туле.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчеты ПСЧ-5, по одному расчету ПСЧ-52 и ПЧ-115.

Пожарные совладали с огнем за 8 минут.

Пострадавших нет. В результате происшествия дом сгорел полностью.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек и 4 единицы техники.

Причина пожара в Туле выясняется.

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