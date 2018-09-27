В тульской деревне Помогалово сгорел дом
Причина пожара в Туле выясняется
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27 сентября 2018 года в 10:28 в службу спасения сообщили о возгорании дома в деревне Помогалово в Туле.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчеты ПСЧ-5, по одному расчету ПСЧ-52 и ПЧ-115.
Пожарные совладали с огнем за 8 минут.
Пострадавших нет. В результате происшествия дом сгорел полностью.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек и 4 единицы техники.
Причина пожара в Туле выясняется.