В деревне Тихвинка проводят прочистку колодца
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В деревне Тихвинка Ленинского района Большой Тулы расположено 79 домов, 68 из них – с центральным водоснабжением.
Жители 11 домов, где нет централизованного водоснабжения, берут воду из трех муниципальных колодцев и из колодцев, обустроенных самостоятельно.
Один из колодцев загрязнился.
Силами главного управления по Центральному территориальному округу проведена очистка колодца от загрязнения.
28 сентября будет проведена дополнительная прочистка.