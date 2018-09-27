2018-09-27T14:10:23+03:00
Общество

В деревне Тихвинка проводят прочистку колодца

Виктория ЯКУШИНА
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В деревне Тихвинка Ленинского района Большой Тулы расположено 79 домов, 68 из них – с центральным водоснабжением.

Жители 11 домов, где нет централизованного водоснабжения, берут воду из трех муниципальных колодцев и из колодцев, обустроенных самостоятельно.

Один из колодцев загрязнился.

Силами главного управления по Центральному территориальному округу проведена очистка колодца от загрязнения.

28 сентября будет проведена дополнительная прочистка.

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