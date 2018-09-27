2018-09-27T14:00:44+03:00
Общество

В тульском «Магните» продукты продавали без ценников и по завышенной цене

В отношении юридического лица составлены протоколы об административных правонарушениях
Мария ВЛАСОВА
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Управление Роспотрбенадзора по Тульской области нагрянуло в супермаркет «Магнит» по ул. Кирова, д.19г по обращению потребителя. В магазине цены на ряд реализуемых товаров не соответствовали, указанным на ценниках. О повышении стоимости продукции покупатели узнавали при расчете на кассе.

Кроме того, в магазине отдельные продовольственные товары не были обеспечены ценниками.

По результатам расследования в отношении юридического лица составлены протоколы об административных правонарушениях.

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