В тульском «Магните» продукты продавали без ценников и по завышенной цене
В отношении юридического лица составлены протоколы об административных правонарушениях
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Управление Роспотрбенадзора по Тульской области нагрянуло в супермаркет «Магнит» по ул. Кирова, д.19г по обращению потребителя. В магазине цены на ряд реализуемых товаров не соответствовали, указанным на ценниках. О повышении стоимости продукции покупатели узнавали при расчете на кассе.
Кроме того, в магазине отдельные продовольственные товары не были обеспечены ценниками.
По результатам расследования в отношении юридического лица составлены протоколы об административных правонарушениях.