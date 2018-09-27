В УМВД России по Тульской области состоится общерегиональный прием граждан
9 октября 2018 года с 15 часов 00 минут до 20 часов 00 минут в Тульской области состоится общерегиональный День приема граждан.
К мероприятию присоединилось и УМВД России по Тульской области.
Личный прием проводится в порядке очередности при представлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).
Предварительная запись на прием организована по телефону 32-21-12.
Прием будут вести должностные лица (Галкин Сергей Александрович – начальник УМВД России по Тульской области, Лопушанский Игорь Богданович – заместитель начальника – начальник Следственного управления УМВД России по Тульской области)
Адрес приемной: (300012, г.Тула, ул. пр-т Ленина, 83)