Мобильный интернет помогает делать ремонт быстрее

СЕГОДНЯ 13:38 2018-09-27T13:38:52+03:00

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Интересно, что только в одном из крупных торговых центров посетители стали примерно в 5 раз больше использовать мобильный интернет. И это неудивительно: без этого блага цивилизации практически невозможно представить подготовку и сам процесс. Особенно удобно выйти в сеть прямо в магазине, выбирая и читая отзывы, к примеру, на материалы для отделки.

И если мы с вами перед ремонтом изучаем интернет-сайты по строительству, то сотовые операторы к такому росту активности готовятся по-своему. О том, какие работы провела Tele2 в районе «Леруа Мерлен» и не только, рассказал директор макрорегиона «Центр» компании Денис Маликов.

– В районе Рязанского шоссе мы усилили сигнал сотовой сети. Как результат – в микрорайоне Левобережном и расположенном там «Леруа Мерлен» скорость передачи данных выросла в несколько раз, – говорит Денис. – Теперь из торгового центра туляки могут стримить в мессенджеры, обсуждая с близкими варианты плитки или других стройматериалов. Также стабильный прием сигнала у нас и в других крупных ТЦ города, к примеру, «Макси», «Метро», «Гостиный двор», «Зельгрос».

А вообще в планах компании – обеспечить качественным интернетом территорию всей Тулы. Причем не только на улицах или на открытых площадках, но и в старинных домах, характерных толстыми стенами, – а таких очень много в исторической части города.

– Не забываем и про область, – подчеркивает Денис Маликов, – в среднем каждый месяц мы запускаем услуги скоростного интернета еще в 8-9 населенных пунктах.

На вопрос про 5G и возможные сроки запуска технологии в Туле, Денис отвечает, что проект еще находится в «лаборатории», то есть в стадии финальной разработки и формирования стандарта. В июле прошлого года совместно с Nokia оператор уже протестировал работу сетей пятого поколения и проработал сценарии их использования. При этом мобильные операторы и поставщики оборудования прогнозируют, что первые массовые внедрения этой технологии начнутся в 2020-2021 гг.

– По сути, сети пятого поколения будут нужны в основном для «интернета вещей», - отмечает Денис. - Для платежных и бытовых приборов, техники, что часто называется емким термином «машины». А обычным пользователям все же пока не нужны сверхвозможности в новом стандарте. На современном этапе это избыточный ресурс даже для продвинутого пользователя.

Интересно, повлияет ли огромная скорость, с которой будут передаваться данные, на стоимость услуг? Ведь совсем недавно модный пенсионер из видеоролика Tele2 сообщил, что оператор гарантирует лучшую цену. Денис пояснил, что это последовательное воплощение концепции «Других правил».

– Мы обеспечиваем тулякам максимально выгодные условия, предлагая оригинальный и привлекательный по наполнению продукт. Наши клиенты это ценят, и мы видим подтверждение тому в цифрах. Tele2 лидирует в телеком-отрасли по индексу NPS (Net Promoter Score) – готовности пользователей рекомендовать услуги компании. По итогам I полугодия 2018 года показатель NPS составил 44%, что превосходит результат ближайшего оператора на 15 пунктов.

Кстати, сотрудники оператора пользуются ровно тем же, что и обычные клиенты. Денис поделился, что больше всего ему нравится в Tele2:

– Я за тарифы-конструкторы! Мне нравится возможность самому менять объем минут, интернета и SMS при необходимости. Делать это очень удобно – в личном кабинете. Для настройки не надо никуда ходить, никуда звонить По словам Дениса, сам он времени в сети проводит не так много. «В основном в интернете нахожусь в дороге – в командировки, например. Чаще всего читаю новостные сайты. Из соцсетей использую Facebook – в нем, как и во всех популярных мессенджерах, трафик у Tele2 бесплатный. Смотрю Stories, читаю новости коллег и друзей», - перечисляет он. – «В месяц в среднем расходую 25 Гб трафика, но, если не хватает – иногда «докидываю» еще 10 Гб».

Ну, а выходные Денис с семьей предпочитает проводить за активными видами отдыха, тут уж не до телефона.

Судя по прогнозу, который опубликован в интернете, нас ждет еще неделя теплой осенней погоды. Самое время успеть закончить строительство или ремонт, отдохнуть за городом или сходить за грибами. А Tele2 в этом поддержит, ведь покрытие оператора позволит следовать любому маршруту, проложенному на смартфоне.