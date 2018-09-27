2018-09-27T13:06:56+03:00
Происшествия

На трассе под Тулой столкнулись "Тойота" и фура: пострадали женщина и ребенок

Виктория ЯКУШИНА
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26 сентября 2018 года в 9:20 на 263-м километре автодороги М-2 «Крым» Плавского района Тульской области произошло ДТП.

42-летний мужчина на автомобиле «Toyota Avensis», по предварительной информации, следуя по второстепенной дороге, столкнулся с двигавшимся по главной дороге автомобилем «МАЗ 544069» с полуприцепом. За рулем последнего был мужчины 47 лет.

В результате ДТП в Тульской области медицинская помощь была оказана двум пассажирам автомобиля «Toyota» – женщине 33 лет и девочке восьми лет, которая в момент происшествия находилась на заднем сиденье автомобиля и была пристегнута ремнем безопасности.

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