Руководитель предприятия в Туле не захотел платить зарплату работникам

СЕГОДНЯ 12:54 2018-09-27T12:54:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В прокуратуру Зареченского района Тулы обратились работники предприятия АО «Этон-Энергетик». По обращению была проведена проверка соблюдения трудового законодательства в части своевременной оплаты труда.

Установлено, что руководством АО «Этон-Энергетик» в период с октября 2017 года по январь 2018 года совершена полная невыплата заработной платы из корыстной и иной личной заинтересованности работникам данного предприятия. Так, в период с октября 2017 по январь 2018 перед работником А. имеется задолженность свыше 93 124,11 руб., перед работником Т. свыше 81991,63 руб., перед работником Ф. свыше 63642, 44 руб.

При этом полученные в ходе проверки сведения о финансовом состоянии АО «Этон-Энергетик» свидетельствуют о наличии реальной возможности погасить имевшуюся задолженность по выплате заработной платы работникам предприятия.

По результатам проверки в следственные органы направлен материал для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.