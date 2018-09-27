В выходные на Казанской набережной планируется обширная культурная программа
Туляков приглашают посмотреть на выступления уличных артистов, принять участие в спортивных мероприятиях, посетить школу английского языка и многое другое.
Мероприятия пройдут в рамках проекта «Выходные на Казанской набережной».
Программа на 28 сентября:
• игротека: беседка амфитеатра, 15.00-18.00;
• экскурсии по историческому центру: сбор у башни Водяных ворот, 15.00-17.00;
• вечер джаза, проект ТеатрТула.ру: сцена, начало в 18.00.
Программа на 29 сентября:
• тренировка по футболу: спортплощадка для воркаута, начало в 10.00;
• ярмарка, мастер-классы в рамках проведения фестиваля «Здоровое сердце»: беседка (напротив выставки картин), начало в 11.00;
• фестиваль «Здоровое сердце»: сцена, начало в 12.00;
• школа английского: дальняя беседка около детской площадки, 14.00-16.00;
• квест: зона пряника или скамейки в зоне высокого газона, 18.00-21.00;
• спектакли, выступления уличных артистов, мастер-классы: сцена или беседка под крышей, 18.00-21.00;
Программа на 30 сентября:
• тренировка по футболу: спортплощадка, 10.00-11.00;
• школа английского языка: дальняя беседка около детской площадки, 10.00-11.00.
Все мероприятия состоятся в соответствии с погодными условиями.