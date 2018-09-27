2018-09-27T12:28:40+03:00
Общество

В выходные на Казанской набережной планируется обширная культурная программа

Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Туляков приглашают посмотреть на выступления уличных артистов, принять участие в спортивных мероприятиях, посетить школу английского языка и многое другое.

Мероприятия пройдут в рамках проекта «Выходные на Казанской набережной».

Программа на 28 сентября:

• игротека: беседка амфитеатра, 15.00-18.00;

• экскурсии по историческому центру: сбор у башни Водяных ворот, 15.00-17.00;

• вечер джаза, проект ТеатрТула.ру: сцена, начало в 18.00.

Программа на 29 сентября:

• тренировка по футболу: спортплощадка для воркаута, начало в 10.00;

• ярмарка, мастер-классы в рамках проведения фестиваля «Здоровое сердце»: беседка (напротив выставки картин), начало в 11.00;

• фестиваль «Здоровое сердце»: сцена, начало в 12.00;

• школа английского: дальняя беседка около детской площадки, 14.00-16.00;

• квест: зона пряника или скамейки в зоне высокого газона, 18.00-21.00;

• спектакли, выступления уличных артистов, мастер-классы: сцена или беседка под крышей, 18.00-21.00;

Программа на 30 сентября:

• тренировка по футболу: спортплощадка, 10.00-11.00;

• школа английского языка: дальняя беседка около детской площадки, 10.00-11.00.

Все мероприятия состоятся в соответствии с погодными условиями.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Туляков приглашают на "Субботею" в "Текстильном дворе"
В Пролетарском округе отремонтировали 3845 квадратных метров дороги
28 сентября в Культурном центре «Типография» состоится городской научный поединок под названием Science Slam
СУ СК РФ по Тульской области примет участие в Дне приема граждан
Капитальный ремонт лифтов в Туле будет продолжен в 2019 году
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных кредитов наличными
В ГУ МЧС России по Тульской области пройдет Общерегиональный День приема граждан
В Ефремове семь человек тушили полыхающий дом
В Тульской области мужчина отработает 300 часов за угрозу убийством девушке
В тульской деревне Помогалово сгорел дом
Выходные на Казанской набережной в Туле: 28, 29 и 30 сентября
В Туле продолжают сносить аварийные постройки
В деревне Тихвинка проводят прочистку колодца
В тульском «Магните» продукты продавали без ценников и по завышенной цене
В УМВД России по Тульской области состоится общерегиональный прием граждан
В Туле проводятся работы по прочистке ливневой канализации
Мобильный интернет помогает делать ремонт быстрее