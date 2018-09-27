23-летний житель Богородицка выращивал коноплю в огороде
Возбуждено и расследуется уголовное дело.
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Полицейские в Богородицке выяснили, что 23-летний безработный местный житель выращивает на своем приусадебном участке коноплю.
Стражи поряка нагрянули к "садоводу" и обнаружили у него в огороде 47 кустов "запрещенки".
Экспертиза подтвердила, что в растениях содержится наркотическое средство "тетрагидроканнабинол".
В межмуниципальном отделе МВД России «Богородицкий» возбуждено и расследуется уголовное дело.