2018-09-27T11:34:56+03:00
Досуг

В тульском «Эрмитаже» пройдет премьера детского спектакля

Виктория ЯКУШИНА
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29 сентября 2018 года Театрально-концертный центр «Эрмитаж» приглашает зрителей на премьеру спектакля «Бабки Ежки и листопад».

Спектакль по сказочной пьесе Ланы Ра поставила режиссер Елена Королева, а костюмы и декорации придумал художественный руководитель театра «Эрмитаж» Сергей Мазанов.

Кроме того, уже в следующем месяце зрителей ждет премьера нового вечернего спектакля.

Билеты можно приобрести в кассе театра: пр. Ленина, 85, корпус 1 (Likёrka Loft, 2 этаж), а также на сайте Театрально-концертного центра «Эрмитаж».

Дополнительная информация и бронь билетов по телефону: 71-67-68.

Начало премьеры в 11:00.

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