2018-09-27T13:44:40+03:00
Экономика

В Тульской области появится новое пороховое производство

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров провел рабочую встречу с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым
Мария ВЛАСОВА
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Алексинский химический комбинат выбран в качестве одной из перспективных площадок для строительства нового порохового производства. Об этом стало известно в рамках рабочей встречи министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым.

По словам главы региона, сейчас комбинат активно развивается, проводятся научно-исследовательские работы совместно с МГУ. Реализуется программа техперевооружения и модернизации.

На площадке в Алексине разместится производство мелко- и среднезерненных порохов для патронов стрелкового оружия и артснарядов, а также наращивание мощностей по сборке танковых выстрелов.

- Это позволит обеспечить комбинат значительным объемом заказов, увеличив его выручку в два с половиной раза, и вывести предприятие на безубыточную работу, - отметил Денис Мантуров.

В свою очередь, Тульская область получит новые рабочие места и налоговые поступления в бюджет.

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