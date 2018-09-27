В Туле 19-летний вор не смог уйти с места преступления, потому что был сильно пьян

СЕГОДНЯ 11:20 2018-09-27T11:20:58+03:00

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В Советском округе Тулы полицейскими был пойман подозреваемый в покушении на кражу.

Как выяснилось, поздней ночью пьяный мужчина - житель Киреевского района - разбил стекло торговой точки с кондитерскими изделиями.

Проникнув внутрь, он стал похищать товары. Но вот уйти с места происшествия с добычей ему не удалось. Из-за сильного опьянения мужчина не смог выйти из павильона.

Прибывшие на место происшествия полицейские и сотрудники охранной организации доставили его в отдел полиции для разбирательства.

У 19-летнего подозреваемого похищенные им товары были изъяты.

Возбуждено и расследуется уголовное дело.