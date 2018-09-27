В тульских киосках "Пресса" появилась книга "Слово автору. Как человек становится творцом"

СЕГОДНЯ 11:18 2018-09-27T11:28:23+03:00

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Главная цель этой книги – приблизится к пониманию того, что происходит с автором в современном мире. Когда страх перед чистым листом бумаги, в котором не стеснялись признаваться советские мэтры, сменился очень недолгим раздумьем перед дробными ударами по компьютерным клавишам. Или перед порханием пальцев над экранами смартфонов, ежеминутно множащим миллионы постов в соцсетях. Когда каждый – автор. Но каждый ли творец? И почему так важно им стать? Ответы – в книге «Слово – автору. Как человек становится творцом». На примере яркого представителя сразу двух сфер – журналистской и литературной – расскажет обо всех этапах работы над произведением: от возникновения замысла до его воплощения. Понимание скрытых механизмов создания текста поможет читателям найти собственный язык в общении с миром. И сделать слышным свой голос в его нарастающей полифонии.

Автор книги – редактор газеты «Комсомольская правда в Воронеже» Максим Горохов. Практическим опытом он делится со студентами и журналистами. Его теоретические исследования нашли отражение в диссертации, научных публикациях и в вышедшей в печать книге из серии «Русский крест», которая посвящена извечным вопросам русской национальной идентичности.

Издание построено в форме беседы с Александром Лапиным – издателем, писателем, ведущим еженедельной телевизионной программы «Русский вопрос».