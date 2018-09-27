2018-09-27T11:15:56+03:00
Общество

Житель Тульской области попался на краже водки и семечек

Выясняются все обстоятельства произошедшего в Тульской области
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сотрудники полиции в Черни поймали подозреваемого в краже из магазина.

Как оказалось, мужчина среди ночи выбил пластиковую оконную раму и проник внутрь торговой точки. Из магазина он забрал деньги и товары - водку и семечки. Ущерб составил около 5000 рублей.

В качестве подозреваемого в содеянном был установлен 26-летний безработный ранее судимый местный житель. Он признался стражам порядка в краже.

В отделе полиции «Чернский» выясняются все обстоятельства произошедшего.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Туляков приглашают на "Субботею" в "Текстильном дворе"
В Пролетарском округе отремонтировали 3845 квадратных метров дороги
28 сентября в Культурном центре «Типография» состоится городской научный поединок под названием Science Slam
СУ СК РФ по Тульской области примет участие в Дне приема граждан
Капитальный ремонт лифтов в Туле будет продолжен в 2019 году
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных кредитов наличными
В ГУ МЧС России по Тульской области пройдет Общерегиональный День приема граждан
В Ефремове семь человек тушили полыхающий дом
В Тульской области мужчина отработает 300 часов за угрозу убийством девушке
В тульской деревне Помогалово сгорел дом
Выходные на Казанской набережной в Туле: 28, 29 и 30 сентября
В Туле продолжают сносить аварийные постройки
В деревне Тихвинка проводят прочистку колодца
В тульском «Магните» продукты продавали без ценников и по завышенной цене
В УМВД России по Тульской области состоится общерегиональный прием граждан
В Туле проводятся работы по прочистке ливневой канализации
Мобильный интернет помогает делать ремонт быстрее