Житель Тульской области попался на краже водки и семечек

СЕГОДНЯ 11:15 2018-09-27T11:15:56+03:00

Выясняются все обстоятельства произошедшего в Тульской области

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Сотрудники полиции в Черни поймали подозреваемого в краже из магазина.

Как оказалось, мужчина среди ночи выбил пластиковую оконную раму и проник внутрь торговой точки. Из магазина он забрал деньги и товары - водку и семечки. Ущерб составил около 5000 рублей.

В качестве подозреваемого в содеянном был установлен 26-летний безработный ранее судимый местный житель. Он признался стражам порядка в краже.

В отделе полиции «Чернский» выясняются все обстоятельства произошедшего.