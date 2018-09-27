Житель Тульской области попался на краже водки и семечек
Выясняются все обстоятельства произошедшего в Тульской области
Изменить размер текста:
Сотрудники полиции в Черни поймали подозреваемого в краже из магазина.
Как оказалось, мужчина среди ночи выбил пластиковую оконную раму и проник внутрь торговой точки. Из магазина он забрал деньги и товары - водку и семечки. Ущерб составил около 5000 рублей.
В качестве подозреваемого в содеянном был установлен 26-летний безработный ранее судимый местный житель. Он признался стражам порядка в краже.
В отделе полиции «Чернский» выясняются все обстоятельства произошедшего.