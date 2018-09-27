2018-09-27T11:11:26+03:00
Общество

Евгений Авилов проинспектировал качество подачи тепла в социальных учреждениях города

Виктория ЯКУШИНА
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26 сентября глава администрации Тулы Евгений Авилов выехал в учебный корпус «Филиппок» Центра образования №1, чтобы проинспектировать качество подачи тепла в учреждение.

Евгений Васильевич напомним, что с этой недели было принято решение запустить тепло в образовательные учреждения. Кроме того, подписано постановление о начале отопительного сезона с 1 октября.

- Все образовательные учреждения Тулы подали заявки на подачу тепла. Основная задача состоит в том, чтобы наши юные туляки в школах, детских садах чувствовали себя уютно и комфортно, - отметил глава администрации.

Детсад «Филиппок» подал заявку на подачу тепла 25 сентября и в течение двух часов тепло уже начало поступать в дошкольное учреждение.

В настоящее время температурный режим и в группе, и в спальне соответствует нормам СанПин.

Напомним, что в рамках подготовки к отопительному сезону в Туле заменено 40 км теплосетей, отремонтировано и заменено 322 котла, 377 насосов, восстановлено 10 км изношенной изоляции тепловых сетей.

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