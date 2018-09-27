2018-09-27T10:02:39+03:00
Происшествия

Тула погрязла в пробках из-за шести ДТП

Дорожные заторы образовались в нескольких районах города
Виктория ЯКУШИНА
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Утром 27 сентябрЯ 2018 года в Туле произошло сразу шесть ДТП.

Два из на улице Ложевой, в результате чего образовался серьезный затор до улицы Металлургов. Также "стоят" улицы Калинина и Кирова.

Также два ДТП произошли на улице Рязанской. Из-за этого пробка растянулась до Калужского шоссе и проспекта Ленина.

Кроме того, ДТП произошло на Зареченском мосту, а также на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Лейтейзена.

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