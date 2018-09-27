В Туле бушует шквалистый ветер

СЕГОДНЯ 09:52 2018-09-27T09:52:50+03:00

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями!

Изменить размер текста: A A

27 и 28 сентября 2018 года на территории Тульской области прогнозируется усиление западного ветра. Порывы его будут достигать 15-20 м/с. Ночью дождь.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности!

Рекомендации для населения при сильном ветре:

1. Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

2. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

3. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

Главное управление МЧС России по Тульской области предупреждает, что поджоги сухой травы на дачах и приусадебных участках могут привести к пожарам, как в лесах, так и в населенных пунктах, а благодаря ветреной погоде огонь может быстро распространяться на большой территории. Его тушение потребует привлечения большого количества сил и средств.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного – «112».