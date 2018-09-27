2018-09-27T09:47:32+03:00
Общество

В Туле будет ограничено движение транспорта на улице Плеханова

Об этом сообщает Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы
Виктория ЯКУШИНА
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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения ремонта дорожного покрытия по ул. Плеханова в Туле будут введены следующие ограничения:

1. Ограничено движение трамвайного транспорта с 10:00 до 15:00 27 сентября 2018 года по улице Плеханова.

Движение транспорта будет осуществляться по измененной схеме:

Схема движения городского пассажирского транспорта по трамвайным маршрутам, по которым осуществляется транспортная работа с предоставлением субсидий из городского бюджета:

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