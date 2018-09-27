2018-09-27T09:40:07+03:00
Общество

В октябре 2018 года в Туле продолжит работу городской экскурсионный автобус

Виктория ЯКУШИНА
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К обзорным экскурсиям по городу и поездке в усадьбу А.С. Хомякова добавится новый маршрут, который позволит окунуться в драматические события обороны Тулы в 1941 году, побывать на местах боевых действий, узнать о судьбе защитников города, тонкостях военного дела и бытовой жизни горожан того времени.

Финальная часть экскурсии проходит в филиале МБУК «ТИАМ» «Музей обороны Тулы».

В основе музейной экспозиции, посвященной оборонительной операции, около 1000 предметов, найденных в ходе многолетних экспедиций на местах боевых действий: предметы вооружения и снаряжения воевавших сторон, личные вещи бойцов и командиров Красной армии, а также военнослужащих вермахта.

Некоторые экспонаты являются очень редкими, например, танковый минный трал, найденный на местах боев Тульского рабочего полка у д. Павлово Калужской области.

Интерактивная часть музея представлена заглубленным ниже уровня пола «блиндажом», в который может спуститься каждый желающий, а также взять в руки знаменитый ППШ или винтовку Мосина, ощутить на себе тяжесть солдатской каски.

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Маршрут по обороне Тулы

1. Отъезд от тульского кремля

2. Улица Советская

3. Улица Октябрьская

4. Улица Максима Горького

5. Алексинское шоссе

6. Поселок Плеханово

7. Деревня Хрущево

8. Деревня Барсуки

9. Поселок Барсуки

10. Посещение музея обороны Тулы в пос. Ленинский

11.Отъезд в Тулу к Тульскому Кремлю

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