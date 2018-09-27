2018-09-27T09:36:34+03:00
Общество

Юрий Цкипури и Евгений Авилов поздравляют тульских воспитателей с профессиональных праздником

Виктория ЯКУШИНА
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Глава города Тулы Юрий Цкипури и глава администрации Евгений Авилов поздравляют с профессиональным праздником сотрудников дошкольных образовательных учреждений.

В их поздравлении сказано:

«Система дошкольного образования является первым звеном общего образования, его основой. Именно в младшем возрасте формируется личность ребенка, закладываются принципы дальнейшего развития.

Воспитатель – одна из самых уважаемых профессий. Ведь он становится первым наставником, человеком, который помогает познать мир.

Тульских малышей в детских садах встречают внимательные воспитатели, знающие и любящие свое дело, умеющие найти общий язык, заинтересовать, выявить таланты и способности.

Развитие системы дошкольного образования остается в числе приоритетных направлений работы органов местного самоуправления. Проведена масштабная работа. За последние несколько лет построены и введены в эксплуатацию новые детские сады в разных округах Тулы, открыты дополнительные группы. Это помогает успешно решать задачу по ликвидации очереди в дошкольные учреждения.

Уважаемые воспитатели и работники дошкольных учреждений! В день профессионального праздника примите слова благодарности за ваш благородный и самоотверженный труд, терпение и доброту, любовь к своей профессии, заботу о благополучии наших детей.

Желаем вам дальнейших успехов, крепкого здоровья, счастья, вдохновения и терпения!».

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