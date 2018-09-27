20-летний туляк изнасиловал пьяную подругу
Приговором суда молодому человеку назначено наказание
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20-летний житель Белевского района Тульской области признан виновным в изнасиловании.
Как выяснилось, ночью 8 июня 2018 мужчина в съемной квартире выпивал в компании 18-летней знакомой, а после изнасиловал ее.
Приговором суда молодому человеку назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор пока не вступил в законную силу.