20-летний туляк изнасиловал пьяную подругу

СЕГОДНЯ 09:30 2018-09-27T09:30:47+03:00

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20-летний житель Белевского района Тульской области признан виновным в изнасиловании.

Как выяснилось, ночью 8 июня 2018 мужчина в съемной квартире выпивал в компании 18-летней знакомой, а после изнасиловал ее.

Приговором суда молодому человеку назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.