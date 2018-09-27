Из-за задолженности в 4 млн рублей деревообрабатывающее предприятие может лишиться станков

СЕГОДНЯ 09:26 2018-09-27T09:26:15+03:00

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На исполнении у судебных приставов находилось исполнительное производство о взыскании с деревообрабатывающей организации в Тульской области задолженности в пользу юридического лица.

Предприятие не осуществило обязательства по оплате поступившего товара на сумму 4 млн рублей.

Руководству должника-организации сообщили о возбуждении исполнительного производства и необходимости погашения задолженности. Однако отдавать деньги предприятие не стало.

Судебным приставом-исполнителем была проведена проверка имущественного положения должника-организации. Были подвергнуты описи и аресту деревообрабатывающие станки.

Если в установленный срок оплата задолженности не будет произведена, указанное имущество отправят на аукцион.