Из-за задолженности в 4 млн рублей деревообрабатывающее предприятие может лишиться станков
На исполнении у судебных приставов находилось исполнительное производство о взыскании с деревообрабатывающей организации в Тульской области задолженности в пользу юридического лица.
Предприятие не осуществило обязательства по оплате поступившего товара на сумму 4 млн рублей.
Руководству должника-организации сообщили о возбуждении исполнительного производства и необходимости погашения задолженности. Однако отдавать деньги предприятие не стало.
Судебным приставом-исполнителем была проведена проверка имущественного положения должника-организации. Были подвергнуты описи и аресту деревообрабатывающие станки.
Если в установленный срок оплата задолженности не будет произведена, указанное имущество отправят на аукцион.