2018-09-27T08:42:02+03:00
Спорт

В Туле пройдет международный турнир по мини-футболу среди журналистов

Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Туле пройдет международный турнир по мини-футболу среди команд журналистов городов-героев и городов воинской славы СНГ - Москвы, Брянска, Волгограда, Тулы, Бреста и сборная команда органов исполнительной власти Тулы и Тульской области.

Команда-победительница и призеры турнира получат кубки, игроки команд – медали. Команды, не занявшие призовые места, наградт кубками за активное участие. Все участники получат памятные призы и тульские пряники.

По итогам турнира также будут определены лучшие игроки в номинациях: «Лучший вратарь», «Лучший защитник», «Лучший нападающий», «Лучший игрок турнира», «Бомбардир».

Турнир состоится 29 сентября в 12.00 в спортивном комплексе «Академия футбола Дмитрия Аленичева» по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, 65в.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Туляков приглашают на "Субботею" в "Текстильном дворе"
В Пролетарском округе отремонтировали 3845 квадратных метров дороги
28 сентября в Культурном центре «Типография» состоится городской научный поединок под названием Science Slam
СУ СК РФ по Тульской области примет участие в Дне приема граждан
Капитальный ремонт лифтов в Туле будет продолжен в 2019 году
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных кредитов наличными
В ГУ МЧС России по Тульской области пройдет Общерегиональный День приема граждан
В Ефремове семь человек тушили полыхающий дом
В Тульской области мужчина отработает 300 часов за угрозу убийством девушке
В тульской деревне Помогалово сгорел дом
Выходные на Казанской набережной в Туле: 28, 29 и 30 сентября
В Туле продолжают сносить аварийные постройки
В деревне Тихвинка проводят прочистку колодца
В тульском «Магните» продукты продавали без ценников и по завышенной цене
В УМВД России по Тульской области состоится общерегиональный прием граждан
В Туле проводятся работы по прочистке ливневой канализации
Мобильный интернет помогает делать ремонт быстрее