В Туле пройдет международный турнир по мини-футболу среди журналистов

СЕГОДНЯ 08:41 2018-09-27T08:42:02+03:00

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В Туле пройдет международный турнир по мини-футболу среди команд журналистов городов-героев и городов воинской славы СНГ - Москвы, Брянска, Волгограда, Тулы, Бреста и сборная команда органов исполнительной власти Тулы и Тульской области.

Команда-победительница и призеры турнира получат кубки, игроки команд – медали. Команды, не занявшие призовые места, наградт кубками за активное участие. Все участники получат памятные призы и тульские пряники.

По итогам турнира также будут определены лучшие игроки в номинациях: «Лучший вратарь», «Лучший защитник», «Лучший нападающий», «Лучший игрок турнира», «Бомбардир».

Турнир состоится 29 сентября в 12.00 в спортивном комплексе «Академия футбола Дмитрия Аленичева» по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, 65в.