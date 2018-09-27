В Туле пройдет международный турнир по мини-футболу среди журналистов
В Туле пройдет международный турнир по мини-футболу среди команд журналистов городов-героев и городов воинской славы СНГ - Москвы, Брянска, Волгограда, Тулы, Бреста и сборная команда органов исполнительной власти Тулы и Тульской области.
Команда-победительница и призеры турнира получат кубки, игроки команд – медали. Команды, не занявшие призовые места, наградт кубками за активное участие. Все участники получат памятные призы и тульские пряники.
По итогам турнира также будут определены лучшие игроки в номинациях: «Лучший вратарь», «Лучший защитник», «Лучший нападающий», «Лучший игрок турнира», «Бомбардир».
Турнир состоится 29 сентября в 12.00 в спортивном комплексе «Академия футбола Дмитрия Аленичева» по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, 65в.