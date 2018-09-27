2018-09-27T08:14:46+03:00
Общество

В 49 социальных объектов Тулы пришло тепло

Теплоснабжение подано по заявкам руководителей организаций
Мария ВЛАСОВА
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В 49 социальных объектов Тулы пришло тепло. Теплоснабжение подано по следующим адресам: МБОУ СОШ № 71 (Максимовского, 2); МБОУ СОШ № 55 (М. Горького, 41, корп. 1, 2); МБДОУ № 168 (Пузакова, 80); МБОУ СОШ № 10 (Литейная, 25); МБОУ НОШ № 12 (Литейная, 34); МБДОУ № 7 (М. Горького, 14а); МБДОУ № 77 (Литейная, 30); МБДОУ № 152 (пос. Косая Гора, М. Горького, 21); МБДОУ № 153 (пос. Косая Гора, Луговая, 10); МБОДОУ №56 (Шухова, 22в); МБОУ СОШ № 4 (пр. Ленина, 21); Архангельская НОШ (с. Архангельское, ул. Промышленная, 2, с. Архангельское, Центральная, д. 12); СОШ ул. Фабричная, д. 1 с. Алешня; ДОУ ул. Совхозная, с. Алешня; Сан. Иншинка; школа с. Зайцево.

Руководители всех образовательных учреждений Тулы подали заявки на подключение тепла, а это 268 объектов.

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