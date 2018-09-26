В Туле изменилась работа платных городских парковок

26 Сент. 17:22 2018-09-26T17:22:09+03:00

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Депутаты Тулгордумы внесли изменения в решение «Об организации платных городских парковок в муниципальном образовании город Тула».

Поправки были внесены в связи с вступившими в силу корректировками в статью 15 ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Речь о том, что право бесплатной парковки транспорта наряду с инвалидами I и II групп приобретают инвалиды III группы, а также лица, их перевозящие.

Помимо того, Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 04.07.2018 № 443н утвержден Порядок выдачи опознавательного знака «Инвалид» для индивидуального использования, подтверждающего право на бесплатную парковку транспорта, управляемых инвалидами I, II, III групп и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

Теперь выдавать данные знаки будет бюро медико-социальной экспертизы. Так отпадает необходимость в оформлении специального парковочного разрешения или его продления для данной категории граждан (ранее их выдавали в МФЦ).

При этом следует помнить, что оставлять машины инвалиды и перевозящие их лица должны только на обозначенных соответствующими знаками парковочных местах (на каждой платной городской парковке их выделяется не менее 10%). В противном случае с указанных лиц взимается плата.

В оружейной столице работает телефон горячей линии проекта «Парковочное пространство Тулы» 44-04-94 по которому можно уточнить все интересующие вопросы. Изменения вступят в силу с 1 октября.