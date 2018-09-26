26 Сент. 16:56 2018-09-26T16:56:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Алексей Дюмин продолжает работу по программе наставничества конкурса «Лидеры России». В особой экономической зоне «Узловая» губернатор Тульской области встретился с победителем Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» Игорем Мищенко, для которого является наставником.

Игорь Мищенко отметил, что находится в тесном взаимодействии с правительством Тульской области по вопросам строительства и изменениям в законодательстве, регулирующем эту отрасль.