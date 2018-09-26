Алексей Дюмин продолжает работу по программе наставничества конкурса «Лидеры России»
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Алексей Дюмин продолжает работу по программе наставничества конкурса «Лидеры России». В особой экономической зоне «Узловая» губернатор Тульской области встретился с победителем Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» Игорем Мищенко, для которого является наставником.
Игорь Мищенко отметил, что находится в тесном взаимодействии с правительством Тульской области по вопросам строительства и изменениям в законодательстве, регулирующем эту отрасль.