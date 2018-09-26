2018-09-26T15:30:51+03:00
Спорт

Тульский «Арсенал» вышел в 1/8 финала Кубка России

Виктория ЯКУШИНА
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Фото: ПФК "Арсенал"Фото: ПФК "Арсенал"
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Футболисты тульского ПФК "Арсенал" одержали победу в матче с клубом "Сахалин". Игра на стадии 1/16-ой финала Кубка России в Томске закончилась со счетом 2:1.

Мячи в ворота команды из Южно-Сахалинска забили Абдул Кадири Мохаммед и Максим Беляев.

Победа вывела оружейников в 1/8-ую финала Кубка России.

Отметим, что 29 сентября 2018 года болельщики канониров ждут от любимой команды еще одной победы. В Екатеринбурге, в рамках 9-го тура чемпионата России, "Арсенал" встретится с "Уралом". Начало игры в 11:30 мск.

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