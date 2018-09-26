2018-09-26T15:23:34+03:00
Общество

В Туле установят мемориальную доску Михаилу Ларионову

Виктория ЯКУШИНА
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Тульские депутаты рассмотрели вопрос об установке мемориальной доски первому секретарю Тульского обкома ВЛКСМ с 1940 по 1944 год Михаилу Сергеевичу Ларионову.

Ходатайство об увековечении памяти известного туляка поступило в комиссию по историческому наследию и городской топонимии от оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100-летию ВЛКСМ.

Михаил Сергеевич был одним из организаторов обороны города Тулы в 1941 году, участвовал в создании истребительных комсомольских отрядов для охраны важных объектов, проводил работу по набору юношей и девушек в ремесленные училища для замены на производстве ушедших на фронт рабочих.

В 1975 году Михаилу Ларионову было присвоено высокое звание «Почетный гражданин города-героя Тулы».

Мемориальную доску предлагается установить на здании по пр. Ленина, д. 53, где находился обком комсомола.

Депутаты единогласно поддержали инициативу.

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