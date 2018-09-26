2018-09-26T15:03:38+03:00
Общество

Доходы бюджета Тулы на 2018 год предлагается увеличить на 237,6 млн руб

В ходе очередного 57-го заседания Тульской городской Думы депутаты поддержали проект решения о внесении изменений в бюджет муниципального образования город Тула на 2018 года и на плановый период 2019 и 2020 годов
Виктория ЯКУШИНА
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Так, по словам начальника финансового управления администрации Тулы Натальи Кондауровой, доходы бюджета муниципального образования город Тула на 2018 год предлагается увеличить на 237,6 млн руб. Годовой плановый объем составит 14,8 млрд руб.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета в целом увеличиваются на 98,9 млн руб. Расходы бюджета на 2018 год увеличены на 237,6 млн руб. и составят 16,4 млрд руб.

Из 25 действующих муниципальных программ внесены изменения в 19 муниципальных программ с общим объемом увеличения – 327,4 млн руб., из которых в 15-ти программах бюджетные ассигнования увеличиваются, в 3-х – уменьшаются, в 1-й – перераспределяются.

Объемы бюджетных ассигнований увеличены по муниципальным программам: «Развитие образования», «Развитие культуры», «Развитие физической культуры и спорта, «Обеспечение доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан муниципального образования город Тула», «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула», «Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула» и др.

Дефицит бюджета муниципального образования город Тула на 2018 год в абсолютной величине не изменен и составит 1,6 млрд руб. или 19,7 процента, что соответствует нормам Бюджетного кодекса РФ.

Объем доходов бюджета муниципального образования город Тула на 2019 год увеличен за счет безвозмездных поступлений из вышестоящего бюджета на 7,1 млн руб. за счет субсидии из бюджета Тульской области на газификацию населенных пунктов (д. Варфоломеево, д. Ильино). Соответственно на 7,1 млн руб. увеличена расходная часть бюджета. Таким образом общий объем доходов на 2019 год – 13,2 млрд руб., расходов – 14 млрд руб. Дефицит остается прежним – 789,1 млнруб. или 9,9%.

Объем доходов, расходов, дефицит бюджета на 2020 год не изменены и составляют: доходы – 13,3 млрд руб., расходы – 14, 1 млрд руб., дефицит – 812,8 млн руб. (9,8%).

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