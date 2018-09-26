Депутаты утвердили внесение изменений в Правила благоустройства в Туле

26 Сент. 15:02 2018-09-26T17:59:18+03:00

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В ходе очередного 57-го заседания депутаты Тульской городской Думы рассмотрели вопрос о внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования город Тула.

Как пояснил начальник управления по административно-техническому надзору администрации города Тулы Владимир Якимович, проектом устанавливаются требования к организации озеленения территории, включая порядок содержания газонов. В частности, в зонах рекреационного назначения (парки) газоны не окашиваются за исключением участков вдоль пешеходных дорог. В жилых зонах на территориях многоквартирных домов, на магистральных улицах высота травостоя не должна превышать 15 см. На второстепенных улицах и в зоне застройки индивидуальными жилыми домами необходимо удалять сорную растительность, производить окос вдоль автомобильных дорог и тротуаров на ширину не более 2 м.

Еще одно нововведение касается борщевика Сосновского. Физические, юридические лица обязаны осуществлять своевременную и качественную очистку, обработку, окос, уборку от сорняка территорий, находящихся у них на праве собственности или ином праве.

По словам Владимира Якимовича, ряд корректировок вносится в целях установления единых требований к внешнему виду фасадов и ограждающих конструкций зданий, сооружений и размещению на них информации.

Экстерьер строений, в том числе отдельные элементы – входные группы и окна, должны соответствовать паспорту внешнего вида фасада здания. Документ подлежит утверждению управлением градостроительства и архитектуры администрации города Тулы, а также согласованию с управлением по административно-техническому надзору администрации города Тулы. Как подчеркнул докладчик, в случае если у владельца недвижимого объекта уже есть колористический паспорт, он действует до окончания его срока.

Проектом Правил благоустройства вводятся требования к вывескам. На внешних поверхностях одного здания заинтересованное лицо вправе установить не более одной конструкции.

Размещение вывесок на фасадах зданий и сооружений с количеством заинтересованных лиц более трех, с одним или несколькими общими входами, а также на фасадах зданий объектов торговли и обслуживания должно осуществляться упорядоченно и комплексно и соответствовать единому характеру размещения. Вывески размещаются в один высотный ряд на единой горизонтальной линии (на одном уровне, высоте) с иными конструкциями, не выше линии перекрытий между первым и вторым этажами. Максимальный размер вывески не может превышать 5 м в длину. Общая длина настенной информационной конструкции не может превышать 70 % длины фасада в пределах помещений, занимаемых одним заинтересованным лицом. Максимальный размер режимной таблички 0,6х0,4 м.

Кроме того, в целях сохранения исторического облика города требования к вывескам и устройствам на фасадах зданий устанавливаются дифференцированно, с учетом архитектурно-градостроительной значимости территорий (места расположения здания, сооружения). В связи с чем выделяются: 1) зона строгой регламентации;2) зона общей регламентации.

В зону строгой регламентации вошли:

пр. Ленина (от начала до ул. Первомайская), Красноармейский проспект (от начала до ул. Лейтейзена), ул. Советская, пер. Черниковский, пер. Благовещенский, ул. Металлистов, ул. Союзная, Союзный пер., ул. Благовещенская, Денисовский пер., пл. Ленина, ул. Ф.Энгельса (от ул. Революции до ул. Советская), ул.Революции (от ул.Менделеевской до ул.Советской), пл. Победы, пл. Восстания, пл. Московского вокзала, ул. Первомайская (от пр. Ленина до ул. Фр. Энгельса), ул. Менделеевская, ул.Тургеневская (от ул.Менделеевской до ул. Советской), ул. Пролетарская (от начала до ул. Чапаева), ул. Октябрьская (от начала до ул. М.Горького)

В зону общей регламентации вошли:

пр. Ленина (от ул. Первомайская до конца), Красноармейский пр. (от ул. Лейтейзена до конца) ул. Первомайская (от ул. Фр. Энгельса до ул. Дм. Ульянова), ул. Октябрьская (от ул. М. Горького до конца), ул. М. Горького (от ул. Октябрьская до ул. Заварная), ул. Пузакова, ул, Пролетарская (от ул. Чапаева до ул.Ложевая), ул. Ложевая, ул. Металлургов, ул. Кутузова (от ул. Кирова до ул. Вильямса), ул. Кирова (от начала до ул. Кутузова), ул. Хлебная площадь (Центральный рынок), ул. Каминского, ул. Пирогова (от ул. Советская до ул. Каминского), ул. Лейтейзена, ул. Фрунзе, ул. Дм.Ульянова, ул. Ф.Смирнова, ул. Болдина, ул. 9 Мая, Одоевское шоссе, ул. Староникитская, ул. Ф.Энгельса (от ул. Советская до ул. Тульского Рабочего Полка), ул. Мосина, ул. Демонстрации, ул. Демидовская Плотина.

В зоне строгой регламентации допускается использование вывесок, выполненных в виде фигурных объемных букв с различными видами внутренней или внешней подсветки и/или панель-кронштейнов с внешней или внутренней подсветкой либо без подсвета. Допускается также размещение режимных табличек.

В зоне общей регламентации допускается использование вывесок в виде объемных букв, консольных конструкций, лайтбоксов, панель-кронштейнов, несветовых табличек в различном исполнении.

Улицы, не вошедшие в зону строгой и общей регламентации, отнесены к нерегламентируемой зоне, где допускается использование любых типов вывесок, предусмотренных и не предусмотренных Правилами благоустройства.