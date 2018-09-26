2018-09-26T14:57:41+03:00
Общество

3 октября передвижная приемная продолжит работу в Центральном округе

Все вопросы будут обработаны и переданы для исполнения
Виктория ЯКУШИНА
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Обращения жителей Тулы будут приниматься с 10:00 по адресу: Центральный округ, территория «Ильинское», д. Прилепские выселки (у перекрестка).

С июня 2014 года по поручению главы администрации города Тулы Евгения Авилова и в рамках программы «Открытый регион 71» начала работу передвижная приемная администрации города «Открытый муниципалитет», которая выезжает в отдаленные районы города. Это позволило повысить эффективность работы с обращениями граждан и обеспечить обратную связь с населением.

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