2018-09-26T14:44:50+03:00
Досуг

На Казанской набережной в Туле пройдет спортивный фестиваль «Здоровое сердце»

Виктория ЯКУШИНА
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Туляков приглашают принять участие в спортивном фестивале «Здоровое сердце». Он пройдет в субботу, 29 сентября, на Казанской набережной реки Упы. Начало в 12:00.

Организаторами подготовлена насыщенная спортивная программа:

• выступление музыкальных и танцевальных коллективов;

• мастер- класс по латиноамериканским танцам;

• выступление мини-цирка;

• показательные выступления различных спортивных единоборств;

• детская анимация;

• веселые старты;

• интерактивные спортивные площадки (сверхлегкая авиация, парашюты, воздушные шары, мототехника);

• площадка Поискового отряда Лиза Алерт;

• мастер-классы для детей и взрослых;

• бесплатный тир;

• мастер-класс стрельбы из лука;

• аква грим и многое другое.

Вход свободный.

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