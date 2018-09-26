Отопительный сезон в Алексине начнётся 1 октября

26 Сент. 14:12 2018-09-26T14:13:10+03:00

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В связи с прогнозируемым понижением среднесуточной температуры атмосферного воздуха ниже + 8°С, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» 21 сентября 2018 года было подписано Постановление №2018 «О начале отопительного сезона 2018-2019 годов на территории муниципального образования город Алексин».

Согласно тексту постановления отопительный сезон в Алексине начинается с 1 октября 2018 года.

Теплоснабжающим организациям Алексина рекомендовано произвести пуск отопления с 1 октября 2018 года и осуществлять отпуск тепловой энергии потребителям в соответствии с установленным температурным графиком.

Всем обслуживающим организациям города рекомендовано завершить пуско-наладочные работы до 14 октября 2018 года.

В случае возникновения ситуаций, связанных с ходом начала отопительного периода жители могут обратиться для подачи заявки и принятия мер по следующим телефонам:

- дежурный по администрации МО город Алексин тел. 4-71-20 (круглосуточно)

- отдел ЖКХ администрации МО город Алексин тел. 4-42-23, 4-12-41 (с 9.00 до 18.00)

- мкр «Бор» ООО «Управдом» тел. 6-73-49, 6-78-67

- мкр «Шахтерский», «Сельхозтехника» ООО «ЖЭУ» тел. 6-65-89,6-41-57

- мкр «Соцгород» ООО «Уютный дом» тел. 4-13-89

- мкр «Петровское» ООО «Гранит» тел. 5-68-02, 5-56-89

- мкр «Мышега», «Горушки» ООО «Горушки» тел. 2-30-49, 2-31-76

- АО «МУК г. Алексина» тел.4-77-20, аварийной службы тел. 4-79-67 (после 17.00 часов)

-ООО «Алексинская тепло-энергокомпания» тел. 4-12-95 (круглосуточно)

При возникновении чрезвычайных ситуаций жителям необходимо обращаться:

- в единую диспетчерскую службу (ЕДДС) – тел. 4-18-49